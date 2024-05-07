Знание английского – преимущество. Готовы ли работодатели "доплачивать" за иностранный язык

При подготовке использовались: комментарий аналитика портала поиска работы Work.uа Евгении Кузенковой, вакансии на Work.uа, законопроект №9432.

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Запрос растет. Как изменяются требования к знанию английского

Владение английским – распространенное требование к кандидатам в вакансиях на рынке труда Украины. Эта тенденция наблюдается все чаще.

Как отметила в комментарии РБК-Украина аналитика Work.uа Евгения Кузенкова, от месяца к месту количество вакансий на портале с требованием о знании английского языка растет. Если в декабре 2023 года таких вакансий было 6 725, то в марте 2024 года – уже 9 913.

Чаще работодатели указывают, что ищут специалистов с уровнем владения языка "средний" или "выше среднего".

Не только IT. В каких сферах нужен иностранный язык

Больше всего вакансий с требованием к знанию английского языка на портале Work.ua размещено в категориях:

IT, компьютеры, интернет

Маркетинг, реклама, PR

Продажа, закупка

Администрация, руководство среднего звена

Логистика, склад, ВЭД

Однако это общие показатели, и если смотреть глубже, то картинка несколько иная, говорит эксперт.

Например, свободное владение английским языком чаще всего требуется в вакансиях из категории "Образование, наука". Это, собственно, переводчики и преподаватели английского.

По уровням владения английским "продвинутый", "средний", "выше среднего" больше всего вакансий для айтишников, маркетологов, специалистов по продажам.

Скриншот work.ua

А вот для "начального" уровня предусмотрено немало вакансий в сфере обслуживания и гостинично-ресторанном бизнесе.

Скриншот work.ua

Как влияет знание английского на уровень зарплаты

Чтобы дать точный ответ на вопрос, предлагают ли более высокую зарплату кандидатам со знанием английского, нужно было бы найти две идентичные вакансии, которые будут отличаться лишь требованием владения языком. Но это невозможно.

"В то же время сферы, в которых английский требуется, в целом высокооплачиваемые: средняя зарплата здесь выше, чем на рынке труда в целом", – пояснила Евгения Кузенкова.

К тому же должности, где необходим английский, часто являются:

руководящими;

предусматривают работу на рынке США или Европы.

Это уже само по себе является фактором роста зарплаты.

К примеру, по вакансии руководителя отдела продаж маркетинговой компании в сфере строительства, работающей со США, предлагают зарплату до 156 тыс. грн. Однако требованием является свободный разговорный английский и полное понимание собеседника на слух.

Скриншот work.ua

Специалист по мониторингу и поддержке в неправительственной организации, реализующей гуманитарные проекты в Украине, может получать зарплату от 80 тыс. грн. От кандидата ожидают владение английским языком на уровне не ниже В2 (выше среднего).

Скриншот work.ua

Английский для работы станет обязательным? Рада готовит важные нововведения

Почти год назад, в июне 2023 года, в Верховной раде зарегистрировали законопроект по применению английского языка. Его инициировал президент Владимир Зеленский.

В документе предлагается закрепить статус английского как языка международного общения в Украине, а также обязать владеть им госслужащих, работников правоохранительной системы.

В частности, знания английского языка будут требовать от претендентов на следующие должности:

госслужащие категории "А" (высшие руководители) – госсекретарь Кабмина, его заместители, госсекретари министерств, руководители центральных органов исполнительной власти, не являющиеся членами Кабмина, и их заместители;

госслужащие категории "Б" (заместители руководителей госорганов, руководители структурных подразделений, территориальных органов) и "В" (другие должности, не отнесенные к категориям "А" и "Б");

председатели местных государственных администраций и их заместители;

военнослужащие офицерского состава на контракте (по перечню Кабмина);

полицейские среднего и высшего состава Нацполиции, начальники других правоохранительных органов;

прокуроры;

сотрудники налоговых и таможенных органов;

руководители государственных компаний.

Законопроект по применению английского языка был принят за основу и на данный момент ожидает второго чтения.

Статус прохождения законопроекта (скриншот itd.rada.gov.ua)

Следует отметить, что в случае принятия нормы закона вступят в силу только через 2-4 года после отмены военного положения в Украине.