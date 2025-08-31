Знаменитості масово висвітлюють брови: що відомо про тренд і як повторити (фото)

Тренд на висвітлені або "невидимі" брови продовжує завойовувати світ моди у 2025 році. Такий стиль додає образу загадковості та незвичності й одразу привертає увагу оточення.

РБК-Україна розповідає, хто з зірок вже встиг підкорити появою з висвітленими бровами, що відомо про тренд та як його повторити.

Що відомо про тренд на висвітлені брови

Це чудовий спосіб створити авангардний стиль, який кине виклик звичним стандартам краси.

Завдяки такому ефекту візажисти зосереджують увагу на інших зонах обличчя - очах, губах, вилицях.

Висвітлені брови також додають індивідуальності. Тренд дозволяє вийти за рамки звичного образу та проявити свої сміливі сторони.

Які зірки підкорили трендом

Майлі Сайрус

Артистка вразила появою зі світлими бровами на червоній доріжці премії "Оскар 2025", що зробило її зіркою модних оглядів.

Тепер вона втілює б'юті прийом і в повсякденному житті, вражаючи усіх сміливістю.

Майлі Сайрус з висвітленими бровами (фото: Getty Images)​​​​​​​

Дженна Ортега

На прем'єрі нового сезону "Венздей" візажисти створили акцент на вилицях та "стерли" брови акторки, чим миттєво привернули увагу публіки та навіть спровокували чутки про пластичну операцію.

Тепер Дженна підкорює виходами з освітленими бровами, які додають особливо контрасту на тлі її каштанового волосся.

Дженна Ортега з висвітленими бровами (фото: Getty Images)

Кайлі Дженнер

Зірка реаліті-шоу та бізнесвумен неодноразово демонструвала "зниклі" брови у фотосесіях, зробивши цей тренд вірусним.

В нещодавній кампанії для лінійки одягу Khy вона поєднала знебарвлені брови з темним волоссям та драматичним образом.

Кайлі Дженнер з висвітленими бровами (фото: instagram.com/kyliejenner)​​​​​​​

Леді Гага

Співачка відома авангардними експериментами, тому теж не пройшла повз модного тренду.

Тепер на червоних доріжках та фото в соцмережах вона постійно постає зі світлими або навіть білосніжними бровами.

Леді Гага з білосніжними бровами (фото: instagram.com/ladygaga)​

Джої Кінг

Акторка підкорила появою на одному з заходів образом з висвітленими бровами та нюдовим макіяжем. Ще один вдалий приклад тренду на "невидимі" брови.

​​​​Джої Кінг вразила "відсутніми" бровами (фото: instagram.com/allanface)

Як створити ефект висвітлених брів за допомогою макіяжу

Найкраще звернутися до візажиста, який допоможе втілити бажаний мейк.

Водночас такого ефекту можна досягти в домашніх умовах завдяки підручним засобам.