Знаменитости массово высветляют брови: что известно о тренде и как повторить (фото)

Воскресенье 31 августа 2025 09:14
UA EN RU
Знаменитости массово высветляют брови: что известно о тренде и как повторить (фото) Высветленные брови - смелый тренд 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Тренд на высветленные или "невидимые" брови продолжает завоевывать мир моды в 2025 году. Такой стиль добавляет образу загадочности и необычности и сразу привлекает внимание окружающих.

РБК-Украина рассказывает, кто из звезд уже успел покорить появлением с высветленными бровями, что известно о тренде и как его повторить.

Что известно о тренде на высветленные брови

Это отличный способ создать авангардный стиль, который бросит вызов привычным стандартам красоты.

Благодаря такому эффекту визажисты сосредотачивают внимание на других зонах лица - глазах, губах, скулах.

Высветленные брови также добавляют индивидуальности. Тренд позволяет выйти за рамки привычного образа и проявить свои смелые стороны.

Какие звезды покорили трендом

Майли Сайрус

Артистка поразила появлением со светлыми бровями на красной дорожке премии "Оскар 2025", что сделало ее звездой модных обзоров.

Теперь она воплощает бьюти прием и в повседневной жизни, поражая всех смелостью.

Знаменитости массово высветляют брови: что известно о тренде и как повторить (фото)Майли Сайрус с высветленными бровями (фото: Getty Images)

Дженна Ортега

На премьере нового сезона "Уэнсдей" визажисты создали акцент на скулах и "стерли" брови актрисы, чем мгновенно привлекли внимание публики и даже спровоцировали слухи о пластической операции.

Теперь Дженна покоряет выходами с осветленными бровями, которые добавляют особенно контраста на фоне ее каштановых волос.

Знаменитости массово высветляют брови: что известно о тренде и как повторить (фото)Дженна Ортега с осветленными бровями (фото: Getty Images)

Кайли Дженнер

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен неоднократно демонстрировала "исчезнувшие" брови в фотосетах, сделав этот тренд вирусным.

В недавней кампании для линейки одежды Khy она соединила обесцвеченные брови с темными волосами и драматическим образом.

Знаменитости массово высветляют брови: что известно о тренде и как повторить (фото)Кайли Дженнер с осветленными бровями (фото: instagram.com/kyliejenner)

Леди Гага

Певица известна авангардными экспериментами, поэтому тоже не прошла мимо модного тренда.

Теперь на красных дорожках и фото в соцсетях она постоянно предстает со светлыми или даже белоснежными бровями.

Знаменитости массово высветляют брови: что известно о тренде и как повторить (фото)Леди Гага с белоснежными бровями (фото: instagram.com/ladygaga)

Джои Кинг

Актриса покорила появлением на одном из мероприятий образом с высветленными бровями и нюдовым макияжем. Еще один удачный пример тренда на "невидимые" брови.

Знаменитости массово высветляют брови: что известно о тренде и как повторить (фото)

Джои Кинг поразила "отсутствующими" бровями (фото: instagram.com/allanface)

Как создать эффект высветленных бровей с помощью макияжа

Лучше всего обратиться к визажисту, который поможет воплотить желаемый мейк.

В то же время такого эффекта можно достичь в домашних условиях благодаря подручным средствам.

  • Нужно очистить брови от остатков макияжа.
  • Нанести светлую основу. Это может быть консилер, праймер для век или светлый карандаш.
  • Равномерно расчесать волоски.
  • Использовать персиковый или оранжевый корректор для нейтрализации синих или зеленоватых оттенков, которые могут появиться при покрытии темных бровей консилером.
  • Нанести консилер на 2-3 тона светлее тона кожи, чтобы создать эффект осветления.
  • Далее пудра для фиксации макияжа, чтобы "высветленные" брови сохранялись в течение дня.
  • Дополнительный объем при желании можно создать бежевыми или светлыми тенями.

При написании материала были использованы следующие источники: People, InStyle, Huda Beauty.

