Знали, что там будут люди. Появились подробности обстрела Херсона

"О Херсоне - это был сознательный террористический акт. Там не было рядом ни одной военной цели, ни одного объекта критической инфраструктуры, по которым так же они бьют. Это был исключительно удар по тем локациям, где они на 100% знали, что там есть скопление людей", - рассказал он.

Так, по его словам, один удар пришелся рядом с Центральным рынком, второй - рядом с центральным супермаркетом возле площади Свободы на улице Ушакова, там, где всегда были люди.