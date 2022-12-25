ua ru
Вс, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Знали, что там будут люди. Появились подробности обстрела Херсона

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 25 декабря 2022 13:59
Знали, что там будут люди. Появились подробности обстрела Херсона Фото: появились подробности обстрела Херсона 24 декабря (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталия Гурковская

Раненым в результате атаки российских военных на Херсон 24 декабря оказывается необходимая медицинская помощь. У некоторых пациентов состояние тяжелое, врачи борются за их жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в эфире телемарафона.

"О Херсоне - это был сознательный террористический акт. Там не было рядом ни одной военной цели, ни одного объекта критической инфраструктуры, по которым так же они бьют. Это был исключительно удар по тем локациям, где они на 100% знали, что там есть скопление людей", - рассказал он.

Так, по его словам, один удар пришелся рядом с Центральным рынком, второй - рядом с центральным супермаркетом возле площади Свободы на улице Ушакова, там, где всегда были люди.

Как сообщалось, в результате обстрела Херсона и области россиянами, произошедшего 24 декабря, пострадали 68 мирных жителей. Еще 16 людей погибли.

Напомним, 24 декабря утром россияне нанесли массированный удар по Херсону. Ранее официальные лица сообщали, что в результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 10 человек, еще 58 получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Обстріл
NEWS
Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник
Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением, - источник
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация