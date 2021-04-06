Не знали об ограничениях: в Одессе студенты из Индии снимали воинскую часть с дрона

Патрульные военного городка Одесского отряда морской охраны обнаружили кружащий над территорией воинской части дрон. Съемку вели студенты из Индии.
"Граждане не имели при себе документов и сообщили, что являются гражданами Индии и учатся в медицинском вузе. Во время выяснения обстоятельств иностранцы объяснили, что увлекаются фото- и видеосъемкой, а о режимных ограничениях в контролируемом пограничном районе якобы ничего не знали", - информируют пограничники.
Мужчину и женщину задержали и передали представителям Нацполиции. В действиях иностранцев усматриваются признаки правонарушения по ст. 111 КУоАП (Нарушение правил безопасности полетов).
Напомним, в начале февраля в Киеве сотрудники Нацгвардили задержали мужчину. Он пытался вести видеосъемку с дрона на территории Института ядерных исследований НАН Украины.
Как писало РБК-Украина, осенью 2020 года в Киеве возле Лукьяновского СИЗО правоохранители задержали мужчину, который при помощи квадрокоптера пытался переправить задержанным наркотики.