Не знали об ограничениях: в Одессе студенты из Индии снимали воинскую часть с дрона

"Граждане не имели при себе документов и сообщили, что являются гражданами Индии и учатся в медицинском вузе. Во время выяснения обстоятельств иностранцы объяснили, что увлекаются фото- и видеосъемкой, а о режимных ограничениях в контролируемом пограничном районе якобы ничего не знали", - информируют пограничники.

Мужчину и женщину задержали и передали представителям Нацполиции. В действиях иностранцев усматриваются признаки правонарушения по ст. 111 КУоАП (Нарушение правил безопасности полетов).