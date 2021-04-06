Не знали про обмеження: в Одесі студенти з Індії знімали військову частину з дрона

Патрульні військового містечка Одеського загону морської охорони виявили дрон , що кружляв над територією військової частини. Зйомку вели студенти з Індії.

"Громадяни не мали при собі документів і повідомили, що є громадянами Індії й вчаться у медичному вузі. Під час з'ясування обставин іноземці пояснили, що захоплюються фото- і відеозйомкою, а про режимні обмеження у контрольованому прикордонному районі нібито нічого не знали", - інформують прикордонники.

Чоловіка і жінку затримали та передали представникам Нацполіції. У діях іноземців вбачаються ознаки правопорушення по ст. 111 КУпАП (Порушення правил безпеки польотів).