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Не знали про обмеження: в Одесі студенти з Індії знімали військову частину з дрона

Автор: РБК-Україна

Патрульні військового містечка Одеського загону морської охорони виявили дрон, що кружляв над територією військової частини. Зйомку вели студенти з Індії.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

"Громадяни не мали при собі документів і повідомили, що є громадянами Індії й вчаться у медичному вузі. Під час з'ясування обставин іноземці пояснили, що захоплюються фото- і відеозйомкою, а про режимні обмеження у контрольованому прикордонному районі нібито нічого не знали", - інформують прикордонники.

Чоловіка і жінку затримали та передали представникам Нацполіції. У діях іноземців вбачаються ознаки правопорушення по ст. 111 КУпАП (Порушення правил безпеки польотів).

Нагадаємо, на початку лютого в Києві співробітники Нацгвардії затримали чоловіка. Він намагався вести відеозйомку з дрона на території Інституту ядерних досліджень НАН України.

Як писало РБК-Україна, восени 2020 року в Києві біля Лук'янівського СІЗО правоохоронці затримали чоловіка, який за допомогою квадрокоптера намагався переправити затриманим наркотики.

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