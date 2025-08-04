Знадобляться парасольки: де сьогодні чекати дощів з грозами

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. На сході і в західних областях дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер північний та північно-західний, 5-10 м/с. На лівобережній частині вітер - 7-12 м/с.

Температура повітря вдень +24 +29 градусів, а на півдні до +34. У Карпатах вдень +18 +23 градуси.



Погода у Києві

У Києві сьогодні без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у столиці +26 +28 градусів.

