Понадобятся зонтики: где сегодня ждать дождей с грозами

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. На востоке и в западных областях дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с. На левобережной части ветер - 7-12 м/с.

Температура воздуха днем +24 +29 градусов, а на юге до +34. В Карпатах днем +18 +23 градуса.



Погода в Киеве

В Киеве сегодня без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут в столице +26 +28 градусов.

