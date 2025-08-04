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Понадобятся зонтики: где сегодня ждать дождей с грозами

Фото: в Укргидрометцентре рассказали о погоде 4 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в понедельник, 4 августа, будет дождливой, но не везде. Однако также в некоторых областях ожидается жара до +34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. На востоке и в западных областях дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с. На левобережной части ветер - 7-12 м/с.

Температура воздуха днем +24 +29 градусов, а на юге до +34. В Карпатах днем +18 +23 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут в столице +26 +28 градусов.

 

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на эту неделю. По данным Укргидрометцентра, погода будет дождливой, но также ожидается жара.

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