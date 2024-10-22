Знадобиться взимку: як дізнатися, коли помре акумулятор вашого авто

Найчастіше саме так і буває: вранці треба вирушати на роботу чи в далеку поїздку, аж раптом ми дізнаємось, що машина не реагує на поворот ключа в замку запалювання або на кнопку Start Engine. Підступний акумулятор? Швидше за все, це його відмова, але майже завжди напередодні він шляхетно подавав вам попереджувальні сигнали. Так, зазвичай симптоми швидкого виходу АКБ з ладу є, і їх потрібно тільки помітити.

Останні дні акумулятора

Неохочий запуск мотора . Справний двигун сучасної конструкції найчастіше заводиться з півоберта, і йому достатньо навіть мізерного запасу енергії в посадженій або зношеній батареї. Проте коли умови пуску ускладнюються – наприклад, похолоданням – запустити двигун вже не виходить. Тож час від часу при запуску мотора варто прислухайтись – наскільки жваво стартер крутить двигун. Паралельно можна і придивлятись, чи не пригасають при цьому лампочки на панелі приладів і чи не тьмянішає плафон освітлення салону. Якщо такі симптоми постерігаються, час провести діагностику акумулятора у професійного електрика. Який скаже, чи батарея скоро вийде з ладу, чи треба її просто підзарядити.

. Справний двигун сучасної конструкції найчастіше заводиться з півоберта, і йому достатньо навіть мізерного запасу енергії в посадженій або зношеній батареї. Проте коли умови пуску ускладнюються – наприклад, похолоданням – запустити двигун вже не виходить. Тож час від часу при запуску мотора варто прислухайтись – наскільки жваво стартер крутить двигун. Паралельно можна і придивлятись, чи не пригасають при цьому лампочки на панелі приладів і чи не тьмянішає плафон освітлення салону. Якщо такі симптоми постерігаються, час провести діагностику акумулятора у професійного електрика. Який скаже, чи батарея скоро вийде з ладу, чи треба її просто підзарядити. Довга стоянка . Перший запуск після довгого простою – тиждень, два, три – дуже добрий екзаменатор для акумулятора. Коли в подібній ситуації машина заводиться не відразу, і лампи так само тьмянішають під час роботи стартера, слід перевірити АКБ у фахівця для остаточного діагнозу.

. Перший запуск після довгого простою – тиждень, два, три – дуже добрий екзаменатор для акумулятора. Коли в подібній ситуації машина заводиться не відразу, і лампи так само тьмянішають під час роботи стартера, слід перевірити АКБ у фахівця для остаточного діагнозу. Напруга після відпочинку. Доволі показовий результат дасть перевірка, яку можна провести і самому. Після того як акумулятор відпочине протягом ночі, не заряджаючись і не віддаючи енергію, треба поміряти напругу на його клемах. У справної батареї вольтметр покаже 12,6 – 12,7 В, якщо менше – це тривожний знак. Але дайте акумулятору ще один шанс, спробуйте зарядити його від стаціонарної зарядки і за кілька днів експлуатації повторіть тест. При цьому треба бути впевненим, що бортове електрообладнання авто справне і АКБ нормально заряджається від генератора при роботі двигуна.

Коли винна не АКБ, а машина

Дуже може бути, що ви знайшли вище у статті відразу декілька знайомих вам симптомів старіння АКБ. Але не поспішайте списувати її в брухт. Часто буває, що акумулятор просто страждає від хронічного недозаряду на борту автомобіля. Це буває або через несправність електрообладнання, або через специфічний режим експлуатації машини, коли вона просто не встигає зарядити АКБ. Тож треба звернутись за глибшою діагностикою до автоелектрика, який перевірить і АКБ, і машину.

Коротко

Не зовсім правильно робити висновок щодо перспектив стартерного акумулятора, спираючись на його вік. Так, будь-яка батарея має свій віковий ліміт, проте для різних типів АКБ критичні цифри можуть відрізнятися в рази. Найпростіші бюджетні батареї можуть прослужити і 3 роки, і 6 років. Більш якісні акумулятори середнього сегменту живуть до 5-8 років, а передові моделі з абсорбованим електролітом (типу AGM) служать і до 12 років. Але термін служби настільки залежить від умов експлуатації, що навіть у межах одного класу у конкретних автівок він може відрізнятись удвічі. Одне слово, значний вік акумулятора впливає на його працездатність, проте на практиці це тільки сигнал щодо підвищення уваги до нього, але ніяк не вирок.