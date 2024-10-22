Знадобиться взимку: як дізнатися, коли помре акумулятор вашого авто

Водії не люблять автокомпоненти, які відмовляють зненацька, без попередження – хоча часто самі винні у таких сюрпризах. Зокрема, через несподіваний вихід з ладу акумулятора ми часто не можемо розпочати свій робочий день. Як передбачити скорий кінець батареї?
Про те, як зрозуміти, що вашому АКБ скоро кінець, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild і Bosch.
Найчастіше саме так і буває: вранці треба вирушати на роботу чи в далеку поїздку, аж раптом ми дізнаємось, що машина не реагує на поворот ключа в замку запалювання або на кнопку Start Engine. Підступний акумулятор? Швидше за все, це його відмова, але майже завжди напередодні він шляхетно подавав вам попереджувальні сигнали. Так, зазвичай симптоми швидкого виходу АКБ з ладу є, і їх потрібно тільки помітити.
Дуже може бути, що ви знайшли вище у статті відразу декілька знайомих вам симптомів старіння АКБ. Але не поспішайте списувати її в брухт. Часто буває, що акумулятор просто страждає від хронічного недозаряду на борту автомобіля. Це буває або через несправність електрообладнання, або через специфічний режим експлуатації машини, коли вона просто не встигає зарядити АКБ. Тож треба звернутись за глибшою діагностикою до автоелектрика, який перевірить і АКБ, і машину.
Не зовсім правильно робити висновок щодо перспектив стартерного акумулятора, спираючись на його вік. Так, будь-яка батарея має свій віковий ліміт, проте для різних типів АКБ критичні цифри можуть відрізнятися в рази. Найпростіші бюджетні батареї можуть прослужити і 3 роки, і 6 років. Більш якісні акумулятори середнього сегменту живуть до 5-8 років, а передові моделі з абсорбованим електролітом (типу AGM) служать і до 12 років. Але термін служби настільки залежить від умов експлуатації, що навіть у межах одного класу у конкретних автівок він може відрізнятись удвічі. Одне слово, значний вік акумулятора впливає на його працездатність, проте на практиці це тільки сигнал щодо підвищення уваги до нього, але ніяк не вирок.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як обрати шиномонтаж для cезонного перевзування автомобіля.