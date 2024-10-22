Пригодится зимой: как узнать, когда умрет аккумулятор вашего авто

Водители не любят неожиданно отказывающие автокомпоненты без предупреждения – хотя часто сами виноваты в таких сюрпризах. В частности, из-за неожиданного выхода из строя аккумулятора мы часто не можем начать свой рабочий день. Как предсказать быстрый конец батареи?
О том, как понять, что вашему АКБ скоро конец, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Bosch.
Чаще именно так и бывает: утром надо отправляться на работу или в дальнюю поездку, вдруг мы узнаем, что машина не реагирует на поворот ключа в замке зажигания или кнопку Start Engine. Коварный аккумулятор? Скорее всего, это его отказ, но почти всегда накануне он благородно подавал вам предупредительные сигналы. Да, обычно симптомы быстрого выхода АКБ из строя есть, и их нужно только заметить.
Очень возможно, что вы нашли выше в статье сразу несколько знакомых вам симптомов старения АКБ. Но не спешите списывать ее в утиль. Часто бывает, что аккумулятор просто страдает хроническим недозарядом на борту автомобиля. Это бывает либо из-за неисправности электрооборудования, либо из-за специфического режима эксплуатации машины, когда она просто не успевает зарядить АКБ. Поэтому нужно обратиться за более глубокой диагностикой к автоэлектрику, который проверит и АКБ, и машину.
Не совсем правильно делать вывод о перспективах стартерного аккумулятора, опираясь на его возраст. Да, любая батарея имеет свой возрастной предел, однако для разных типов АКБ критические цифры могут отличаться в разы. Самые простые бюджетные батареи могут прослужить и 3 года, и 6 лет. Более качественные аккумуляторы среднего сегмента обитают до 5-8 лет, а передовые модели с абсорбированным электролитом (типа AGM) служат и до 12 лет. Но срок службы настолько зависит от условий эксплуатации, что даже в пределах одного класса у конкретных автомобилей он может отличаться вдвое. Словом, значительный возраст аккумулятора влияет на его работоспособность, однако на практике это только сигнал о повышении внимания к нему, но никак не приговор.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбрать шиномонтаж для сезонной переобувки автомобиля.