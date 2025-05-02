Знадобилося 6 років: "Епіцентр" достроково вийшов в УПЛ

Історичне досягнення

Футбольний клуб "Епіцентр" з Кам’янця-Подільського достроково забезпечив собі вихід до Української Прем’єр-ліги (УПЛ) за підсумками сезону 2024/25 у Першій лізі. За чотири тури до завершення чемпіонату команда стала недосяжною для суперників, які перебувають нижче другого місця турнірної таблиці.

Це історичне досягнення для "Епіцентру", адже клуб вперше з моменту свого заснування потрапляє до елітного дивізіону українського футболу. Команді знадобилося лише шість років, щоб пройти шлях від заснування до найвищого дивізіону.

Що відомо про ФК "Епіцентр"

Футбольний клуб "Епіцентр" було засновано у 2019 році. Спочатку команда базувалася у Дунаївцях, однак згодом змінила прописку на Кам’янець-Подільський, де продовжила свій розвиток.

Власником клубу є український бізнесмен Олександр Герега - співзасновник торгівельної мережі "Епіцентр К". Під його керівництвом клуб отримав потужну фінансову підтримку та амбітний вектор розвитку, що й дозволило йому у короткі терміни вийти на провідні позиції у Першій лізі.

Домашні матчі "Епіцентр" проводить на стадіоні імені Г.А. Тонкочеєва в Кам’янці-Подільському. Вона має місткість близько 5 тисяч глядачів, однак після виходу до УПЛ клуб не зможе проводити домашні матчі на цій арені, оскільки вона не відповідає вимогам. Серед варіантів клуб розглядає стадіон імені Романа Шухевича у Тернополі.