Знадобилося 6 років: "Епіцентр" достроково вийшов в УПЛ

Футбольний клуб "Епіцентр" з Кам'янець-Подільського за декілька турів до кінця сезону вийшов до УПЛ. Це сталося після перемоги над ФК ЮКСА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу та турнірне становище у Першій лізі.
Футбольний клуб "Епіцентр" з Кам’янця-Подільського достроково забезпечив собі вихід до Української Прем’єр-ліги (УПЛ) за підсумками сезону 2024/25 у Першій лізі. За чотири тури до завершення чемпіонату команда стала недосяжною для суперників, які перебувають нижче другого місця турнірної таблиці.
Це історичне досягнення для "Епіцентру", адже клуб вперше з моменту свого заснування потрапляє до елітного дивізіону українського футболу. Команді знадобилося лише шість років, щоб пройти шлях від заснування до найвищого дивізіону.
Футбольний клуб "Епіцентр" було засновано у 2019 році. Спочатку команда базувалася у Дунаївцях, однак згодом змінила прописку на Кам’янець-Подільський, де продовжила свій розвиток.
Власником клубу є український бізнесмен Олександр Герега - співзасновник торгівельної мережі "Епіцентр К". Під його керівництвом клуб отримав потужну фінансову підтримку та амбітний вектор розвитку, що й дозволило йому у короткі терміни вийти на провідні позиції у Першій лізі.
Домашні матчі "Епіцентр" проводить на стадіоні імені Г.А. Тонкочеєва в Кам’янці-Подільському. Вона має місткість близько 5 тисяч глядачів, однак після виходу до УПЛ клуб не зможе проводити домашні матчі на цій арені, оскільки вона не відповідає вимогам. Серед варіантів клуб розглядає стадіон імені Романа Шухевича у Тернополі.