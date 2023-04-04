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Значно зростає смертність. В окупованому Маріуполі виявили сектор свіжих поховань, - міськрада

Фото: в окупованому Маріуполі виявили сектор свіжих поховань (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Маріуполі продовжує значно зростати смертність. Про це свідчить велика кількість нових могил.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Як зазначили у міськраді, нещодавно на Старокримскому цвинтарі виявили великий сектор свіжих поховань. Це пов'язано з тим, що у Маріуполі наразі критичний рівень медицини.

"Лікарів не вистачає, медзаклади не мають необхідного обладнання та ліків. Тож маріупольці не мають доступу до нормального лікування", - сказано в повідомленні

За попередньою інформацією, наприкінці минулого року Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. За неофіційними даними, за час окупації у Маріуполі загинуло понад 22 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі росіяни почали переміщувати системи протиповітряної оборони.

Окрім того, у Маріуполі помітили перекидання російської техніки з боєкомплектом та паливом на північ Донецької області.

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