Значно зростає смертність. В окупованому Маріуполі виявили сектор свіжих поховань, - міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі продовжує значно зростати смертність. Про це свідчить велика кількість нових могил.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
Як зазначили у міськраді, нещодавно на Старокримскому цвинтарі виявили великий сектор свіжих поховань. Це пов'язано з тим, що у Маріуполі наразі критичний рівень медицини.
"Лікарів не вистачає, медзаклади не мають необхідного обладнання та ліків. Тож маріупольці не мають доступу до нормального лікування", - сказано в повідомленні
За попередньою інформацією, наприкінці минулого року Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. За неофіційними даними, за час окупації у Маріуполі загинуло понад 22 тисяч людей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі росіяни почали переміщувати системи протиповітряної оборони.
Окрім того, у Маріуполі помітили перекидання російської техніки з боєкомплектом та паливом на північ Донецької області.
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