Значительно возрастает смертность. В оккупированном Мариуполе выявили сектор свежих захоронений, - горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе продолжает расти смертность. Об этом свидетельствует большое количество новых могил.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
Как отметили в горсовете, недавно на Старокрымском кладбище обнаружили большой сектор свежих захоронений. Это связано с тем, что в Мариуполе критический уровень медицины.
"Врачей не хватает, медучреждения не имеют необходимого оборудования и лекарств. Так что у мариупольцев нет доступа к нормальному лечению", - сказано в сообщении
По предварительной информации, в конце прошлого года в Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил. По неофициальным данным, за время оккупации в Мариуполе погибли более 22 тысяч человек.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе россияне начали перемещать системы противовоздушной обороны.
Кроме того, в Мариуполе заметили опрокидывание российской техники с боекомплектом и топливом на север Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .