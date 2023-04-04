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Значительно возрастает смертность. В оккупированном Мариуполе выявили сектор свежих захоронений, - горсовет

Фото: в оккупированном Мариуполе обнаружили сектор свежих захоронений (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Мариуполе продолжает расти смертность. Об этом свидетельствует большое количество новых могил.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Как отметили в горсовете, недавно на Старокрымском кладбище обнаружили большой сектор свежих захоронений. Это связано с тем, что в Мариуполе критический уровень медицины.

"Врачей не хватает, медучреждения не имеют необходимого оборудования и лекарств. Так что у мариупольцев нет доступа к нормальному лечению", - сказано в сообщении

По предварительной информации, в конце прошлого года в Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил. По неофициальным данным, за время оккупации в Мариуполе погибли более 22 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе россияне начали перемещать системы противовоздушной обороны.

Кроме того, в Мариуполе заметили опрокидывание российской техники с боекомплектом и топливом на север Донецкой области.

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