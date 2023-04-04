ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Значно зростає смертність. В окупованому Маріуполі виявили сектор свіжих поховань, - міськрада

Новость на русском →
Маріуполь, Вівторок 04 квітня 2023 15:53
Значно зростає смертність. В окупованому Маріуполі виявили сектор свіжих поховань, - міськрада Фото: в окупованому Маріуполі виявили сектор свіжих поховань (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Маріуполі продовжує значно зростати смертність. Про це свідчить велика кількість нових могил.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Як зазначили у міськраді, нещодавно на Старокримскому цвинтарі виявили великий сектор свіжих поховань. Це пов'язано з тим, що у Маріуполі наразі критичний рівень медицини.

"Лікарів не вистачає, медзаклади не мають необхідного обладнання та ліків. Тож маріупольці не мають доступу до нормального лікування", - сказано в повідомленні

За попередньою інформацією, наприкінці минулого року Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. За неофіційними даними, за час окупації у Маріуполі загинуло понад 22 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі росіяни почали переміщувати системи протиповітряної оборони.

Окрім того, у Маріуполі помітили перекидання російської техніки з боєкомплектом та паливом на північ Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна Росії проти України окупанти
NEWS
Зима ніяк не відступить. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні
Зима ніяк не відступить. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну