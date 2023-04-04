Значительно возрастает смертность. В оккупированном Мариуполе выявили сектор свежих захоронений, - горсовет

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Как отметили в горсовете, недавно на Старокрымском кладбище обнаружили большой сектор свежих захоронений. Это связано с тем, что в Мариуполе критический уровень медицины.

"Врачей не хватает, медучреждения не имеют необходимого оборудования и лекарств. Так что у мариупольцев нет доступа к нормальному лечению", - сказано в сообщении

По предварительной информации, в конце прошлого года в Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил. По неофициальным данным, за время оккупации в Мариуполе погибли более 22 тысяч человек.