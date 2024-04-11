Значно нижче прогнозу: у НБУ пояснили несподіване уповільнення інфляції

"Відхилення від прогнозу забезпечила динаміка компонентів, що мають мало передбачуваний характер, насамперед цін на сирі продукти харчування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, стрімкіше здешевлення сирих продуктів пов'язане передусім з тимчасовими чинниками, вплив яких, вірогідно, вичерпається в другому півріччі 2024 року. До них належать: ефекти значних минулорічних врожаїв та м'якої зими цього року, а також наслідки транспортної блокади західних кордонів. Зокрема, обмеження експорту позначилося на збільшенні пропозиції окремих продуктів харчування на внутрішньому ринку.

Крім того, повільніше, ніж очікувалося, дорожчало пальне як через стриманіше збільшення світових цін на нафту, так і внаслідок теплої зими, що зумовила меншу потребу в енергоносіях.

Натомість фундаментальний інфляційний тиск, на який має найбільший вплив монетарна політика Національного банку, послаблювався помірно і був близьким до прогнозу НБУ. Так, базова інфляція в березні сповільнилася до 4,2% р/р, йдеться в коментарі.

"Отже, споживча інфляція надалі сповільнювалася завдяки як послабленню фундаментального інфляційного тиску, так і здешевленню окремих продуктів харчування через дію тимчасових чинників на боці пропозиції. Ці та інші фактори враховуватимуться під час ухвалення рішень із монетарної політики та в оновленому макропрогнозі, який буде оприлюднено 25 квітня 2024 року", - йдеться в коментарі.

Уповільнення інфляції

Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні у березні 2024 року уповільнилося до 3,2%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%.

У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції та прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 року зростуть на 8,6%.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, інфляція залишатиметься у межах цільового діапазону 5% ±1 ст. п. у найближчі місяці і "тільки помірковано прискориться у другому півріччі".