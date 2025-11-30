Значно дешевше, ніж в Буковелі: названі найдоступніші курорти для лижників в Україні

В українських Карпатах вже формуються ціни й бронювання на новорічно-різдвяний сезон. Експерти радять, де можна покататися на лижах значно дешевше, ніж у Буковелі, та які ціни очікувати на житло і підйомники.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський.
За словами експерта, найбільш доступними варіантами залишаються Славсько та Драгобрат. Хоча трас там менше, ніж у Буковелі, ціни значно привабливіші.
"Варто розпочинати зі Славсько, а якщо вже є досвід і можливість додатково оплачувати трансфер - їхати у Драгобрат, бо він розрахований на досвідчених лижників та сноубордистів. А ще там довші траси і менше початківців", - пояснює Войцеховський.
Славсько:
Драгобрат:
Ясіня (поруч із Драгобратом):
"Уже зараз з 24 грудня по 8 січня середній сегмент майже зайнятий, бо навіть ті, хто поруч - Івано-Франківськ, Тернопіль - поїдуть в гори святкувати", - каже експерт.
У Славсько офіційні тарифи нового сезону ще не оприлюднили, але торік денний скіпасс коштував 700-850 гривень.
На Драгобраті вартість залежить від типу підйомника. Наприклад, на бугельному "Драгобрат-1" (ВЛ - 1000 м):
Експерти прогнозують, що попит на бюджетні гірськолижні локації в Україні лише зростатиме, адже святковий період у горах традиційно розкуповують завчасно.
