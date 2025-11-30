Значительно дешевле, чем в Буковеле: названы самые доступные курорты для лыжников в Украине

Где дешевле кататься на лыжах

По словам эксперта, наиболее доступными вариантами остаются Славское и Драгобрат. Хотя трасс там меньше, чем в Буковеле, цены значительно привлекательнее.

"Стоит начинать со Славского, а если уже есть опыт и возможность дополнительно оплачивать трансфер - ехать в Драгобрат, потому что он рассчитан на опытных лыжников и сноубордистов. А еще там длиннее трассы и меньше начинающих", - объясняет Войцеховский.

Сколько стоит проживание

Славское:

в низкий сезон - от 900 гривен за двухместный номер;

на Рождество и Новый год - 1200-1900 гривен за бюджетные варианты;

люкс-класс - от 5000 гривен в сутки за двухуровневый номер.

Драгобрат:

в низкий сезон - от 2000 гривен;

в праздничный период - от 3200 гривен.

Ясиня (рядом с Драгобратом):

на новогодние праздники еще доступны варианты за 1200-1500 гривен, но придется добираться до курорта.

"Уже сейчас с 24 декабря по 8 января средний сегмент почти занят, потому что даже те, кто рядом - Ивано-Франковск, Тернополь - поедут в горы праздновать", - говорит эксперт.

Цены на подъемники

В Славском официальные тарифы нового сезона еще не обнародовали, но в прошлом году дневной скипасс стоил 700-850 гривен.

На Драгобрате стоимость зависит от типа подъемника. Например, на бугельном "Драгобрат-1" (ВЛ - 1000 м):

разовый подъем - 150 гривен;

10 подъемов - 800 гривен;

20 подъемов - 1400 гривен.

Эксперты прогнозируют, что спрос на бюджетные горнолыжные локации в Украине будет только расти, ведь праздничный период в горах традиционно раскупают заблаговременно.