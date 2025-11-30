RU

Общество Образование Деньги Изменения

Значительно дешевле, чем в Буковеле: названы самые доступные курорты для лыжников в Украине

Фото: Где бюджетно отдохнуть в горах в Украине (pexels.com)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

В украинских Карпатах уже формируются цены и бронирования на новогодне-рождественский сезон. Эксперты советуют, где можно покататься на лыжах значительно дешевле, чем в Буковеле, и какие цены ожидать на жилье и подъемники.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.

Где дешевле кататься на лыжах

По словам эксперта, наиболее доступными вариантами остаются Славское и Драгобрат. Хотя трасс там меньше, чем в Буковеле, цены значительно привлекательнее.

"Стоит начинать со Славского, а если уже есть опыт и возможность дополнительно оплачивать трансфер - ехать в Драгобрат, потому что он рассчитан на опытных лыжников и сноубордистов. А еще там длиннее трассы и меньше начинающих", - объясняет Войцеховский.

Сколько стоит проживание

Славское:

  • в низкий сезон - от 900 гривен за двухместный номер;
  • на Рождество и Новый год - 1200-1900 гривен за бюджетные варианты;
  • люкс-класс - от 5000 гривен в сутки за двухуровневый номер.

Драгобрат:

  • в низкий сезон - от 2000 гривен;
  • в праздничный период - от 3200 гривен.

Ясиня (рядом с Драгобратом):

  • на новогодние праздники еще доступны варианты за 1200-1500 гривен, но придется добираться до курорта.

"Уже сейчас с 24 декабря по 8 января средний сегмент почти занят, потому что даже те, кто рядом - Ивано-Франковск, Тернополь - поедут в горы праздновать", - говорит эксперт.

Цены на подъемники

В Славском официальные тарифы нового сезона еще не обнародовали, но в прошлом году дневной скипасс стоил 700-850 гривен.

На Драгобрате стоимость зависит от типа подъемника. Например, на бугельном "Драгобрат-1" (ВЛ - 1000 м):

  • разовый подъем - 150 гривен;
  • 10 подъемов - 800 гривен;
  • 20 подъемов - 1400 гривен.

Эксперты прогнозируют, что спрос на бюджетные горнолыжные локации в Украине будет только расти, ведь праздничный период в горах традиционно раскупают заблаговременно.

Ранее РБК-Украина писало, что для зимнего отдыха в Карпатах существует много альтернатив Буковелю. Мы рассказывали о локациях, где меньше толпы, ниже цены, аутентичная атмосфера, природные маршруты и комфортный отдых.

Также мы рассказывали о малоизвестных, но очень живописных Урицких скалах во Львовской области - древних песчаниковых образованиях возле Тустани, которым более 20 миллионов лет.

