"Значно ближче до миру": у Туреччині оцінили перспективи завершення війни в Україні

"Після чотирьох років виснажливої ​​війни сторони більше схильні до миру, ніж раніше. Вони побачили масштаби людських страждань і руйнувань і усвідомили власні обмеження", - сказав міністр у відповідь на запитання журналістів.

Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін нібито також "готовий погодитися на припинення вогню та всеосяжну мирну угоду" - але за "певних умов".

"Ця позиція була доведена до відома української сторони, і ми беремо участь у деяких її аспектах. Ця війна також несе дуже високі витрати для Росії", - сказав Фідан.

Гарантії безпеки для України

За словами Фідана, найважливішим елементом гарантій безпеки для України зараз є американські зобов'язання, подібні до статті 5 статуту НАТО. Окрім цього, важливим елементом гарантій є збереження потенціалу Збройних сил України.

"Окрім цього (гарантій безпеки від США та Європи, - ред.), є й інші елементи, такі як потенціал української армії. Європейські країни справедливо кажуть, що суверенна країна вирішує це сама. Росія ж розглядає обмеження чисельності військ як частину власної гарантії безпеки", - заявив він.