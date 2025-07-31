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Значительно больше ста: количество пострадавших от удара РФ по Киеву снова возросло

Четверг 31 июля 2025 13:20
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Значительно больше ста: количество пострадавших от удара РФ по Киеву снова возросло Фото: количество пострадавших от удара РФ по Киеву снова возросло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Количество пострадавших от комбинированного обстрела россиян по Киеву сегодня ночью, 31 июля, возросло до 124.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"По обновленным данным, пострадавшими от ночной атаки россиян стали 124 человека. Раненые получают необходимую помощь. Спасательная операция продолжается", - отметил Ткаченко.

Он также сообщил, что сейчас известно о 8 погибших от ночного удара россиян по Киеву.

"В результате удара по этому дому уже шестеро погибших, а вместе по Киеву - 8", - подчеркнул начальник КГВА.

Удар по Киеву ночью 31 июля

В ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, использовав ракеты и дроны-камикадзе. Наибольшие разрушения понесли Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы.

В Святошинском районе прямым попаданием ракеты полностью разрушен подъезд многоэтажного дома. Из-под завалов до сих пор продолжают доставать пострадавших. На месте удара работают спасатели, медики и все соответствующие службы.

Всего в результате обстрела пострадали более 100 объектов, среди которых не только жилые дома, но и учебные заведения, больницы, детские сады и университет. Часть улиц и проспектов остаются перекрытыми.

По предварительным данным, во время обстрела россияне выпустили более 300 дронов и не менее 8 ракет. Силы ПВО работали, однако часть вражеских целей прорвалась, нанеся значительные разрушения. Существует вероятность применения реактивных дронов, которые трудно перехватывать из-за их скорости.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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