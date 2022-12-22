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Значний дефіцит потужності: в "Укренерго" розповіли, де ситуація зі світлом найскладніша

Фото: в "Укренерго" розповіли, де ситуація зі світлом найскладніша (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Станом на ранок 22 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. При цьому до мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Наразі зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, що спричинені пошкодженнями магістральних мереж ворожими ракетними та безпілотними атаками.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Найскладніша ситуація зберігається у центральному регіоні, у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні України.

Зазначається, що ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу.

Нагадаємо, на думку експерта, на початку січня електроенергію в Києві вмикатимуть не більше 10 годин на добу.

Додамо, що речник КМВА Михайло Шаманов сподівається, що енергетики найближчим часом намагатимуться перейти від аварійних відключень до планових.

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Електроенергіявідключеня світлаУкренерго