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Значний дефіцит потужностей: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні

Фото: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогодні, 12 грудня, внаслідок низки масованих обстрілів Росії по території України, в країні залишається зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

Зазначається, що лише за минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки:

  • восьмий масований обстріл;
  • атаки безпілотниками й артилерією на півдні та сході країни;

"Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи", - додає пресслужба.

В Одеській області ситуації щодо енергосистеми й надалі складна, однак відновлення живлення триває.

"Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом). Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Нікопольському районі Дніпропетровської області енергетики повернули світло після нічних обстрілів Росії.

Тим часом в Одеській області без світла залишаються до 300 тисяч абонентів, однак ситуація поступово покращується.

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