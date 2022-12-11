У Нікопольському районі відновили подачу електроенергії після нічного обстрілу
Електрики відновили пошкоджену енергетичну інфраструктуру у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
Лінії електропередач були пошкоджені сьогодні вночі, 11 грудня, внаслідок обстрілу російської артилерії.
"Протягом дня в області не зафіксовано ворожих обстрілів. У Червоногригорівській громаді Нікопольського району енергетики повернули світло до будинків місцевих жителів після нічних атак", - зазначив Лукашук.
Нагадаємо, що російські війська вночі знову обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти застосовували "Гради" та важку артилерію.
Крім того, російські війська вночі 4 грудня десять разів відкривали вогонь із "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.
До цього, в ніч проти 3 грудня росіяни дев'ять разів атакували Нікопольський район із "Градів" та важкої артилерії.
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