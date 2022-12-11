У Нікопольському районі відновили подачу електроенергії після нічного обстрілу

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Протягом дня в області не зафіксовано ворожих обстрілів. У Червоногригорівській громаді Нікопольського району енергетики повернули світло до будинків місцевих жителів після нічних атак", - зазначив Лукашук.

Лінії електропередач були пошкоджені сьогодні вночі, 11 грудня, внаслідок обстрілу російської артилерії.

Нагадаємо, що російські війська вночі знову обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти застосовували "Гради" та важку артилерію.

Крім того, російські війська вночі 4 грудня десять разів відкривали вогонь із "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.

До цього, в ніч проти 3 грудня росіяни дев'ять разів атакували Нікопольський район із "Градів" та важкої артилерії.

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