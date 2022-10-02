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Значительный дождь и порывы ветра: какой будет погода в Украине завтра

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Украина, Воскресенье 02 октября 2022 15:39
Значительный дождь и порывы ветра: какой будет погода в Украине завтра Фото: в Украине завтра ожидается непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 3 октября, в некоторых регионах Украины прогнозируется непогода. Ожидаются значительные дожди и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра на западе, севере и востоке ожидаются осадки. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами сильные дожди. На остальной территории небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. По всей территории, кроме южной части, порывы ветра до 15-20 м/с. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Завтра в Украине снова похолодает. Температура воздуха будет составлять ночью +4 +9 градусов, а днем +9 +14 градусов. На юге и востоке ночью +8 +13, а днем до +20 градусов.

На высокогорье Карпатах завтра в течение суток +1 +5 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области завтра будет облачно с прояснениями, местами дождь. Ветер северо-западный до 12 м/с, но возможны порывы до 20 м/с.

Столбики термометров ночью покажут +6 +8 градусов, а днем +10 +12 градусов.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в этом месяце.

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