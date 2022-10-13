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Значне подорожчання: Держстат показав, як змінилися ціни на алкоголь та цигарки

Фото: алкоголь та цигарки значно подорожчали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на алкоголь та цигарки з початку 2022 року. Порівняно з груднем 2021 року найбільше подорожчало пиво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства:

  • горілка подорожчала на 25,2% до 117,9 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • столові вина українських марок подорожчали на 33,3% до 93,3 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подорожчало на 43,8% до 27,6 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 17,4% до 78,6 гривень за пачку.

Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2022 року найбільше в Україні подорожчали яйця, сало та свинина, водночас сильно подешевшали овочі.

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Державна служба статистики