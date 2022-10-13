Значне подорожчання: Держстат показав, як змінилися ціни на алкоголь та цигарки

Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на алкоголь та цигарки з початку 2022 року. Порівняно з груднем 2021 року найбільше подорожчало пиво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства: горілка подорожчала на 25,2% до 117,9 гривень за пляшку 0,5 літра,

столові вина українських марок подорожчали на 33,3% до 93,3 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подорожчало на 43,8% до 27,6 гривень за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 17,4% до 78,6 гривень за пачку.