Значне подорожчання: Держстат показав, як змінилися ціни на алкоголь та цигарки
Фото: алкоголь та цигарки значно подорожчали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на алкоголь та цигарки з початку 2022 року. Порівняно з груднем 2021 року найбільше подорожчало пиво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .
За даними статистичного відомства:
- горілка подорожчала на 25,2% до 117,9 гривень за пляшку 0,5 літра,
- столові вина українських марок подорожчали на 33,3% до 93,3 гривень за пляшку 0,7 літра,
- пиво подорожчало на 43,8% до 27,6 гривень за пляшку 0,5 літра,
- сигарети преміум-класу подорожчали на 17,4% до 78,6 гривень за пачку.
Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2022 року найбільше в Україні подорожчали яйця, сало та свинина, водночас сильно подешевшали овочі.