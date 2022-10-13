Значительное подорожание: Госстат показал, как изменились цены на алкоголь и сигареты

Государственная служба статистики Украины зафиксировала рост цен на алкоголь и сигареты с начала 2022 года. По сравнению с декабрем 2021 года больше всего подорожало пиво.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства: водка подорожала на 25,2% до 117,9 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подорожали на 33,3% до 93,3 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво подорожало на 43,8% до 27,6 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 17,4% до 78,6 гривен за пачку.