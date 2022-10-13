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Значительное подорожание: Госстат показал, как изменились цены на алкоголь и сигареты

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Украина, Четверг 13 октября 2022 12:50
Значительное подорожание: Госстат показал, как изменились цены на алкоголь и сигареты Фото: алкоголь и сигареты значительно подорожали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины зафиксировала рост цен на алкоголь и сигареты с начала 2022 года. По сравнению с декабрем 2021 года больше всего подорожало пиво.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства:

  • водка подорожала на 25,2% до 117,9 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • вина столовые украинских марок подорожали на 33,3% до 93,3 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подорожало на 43,8% до 27,6 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • сигареты премиум-класса подорожали на 17,4% до 78,6 гривен за пачку.

Значительное подорожание: Госстат показал, как изменились цены на алкоголь и сигареты

Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2022 года большое всего в Украине подорожали яйца, сало и свинина, в то же время сильно подешевели овощи.

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Государственная служба статистики
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