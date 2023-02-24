Значна перемога. FATF безстроково призупинила членство Росії

"Маємо значну перемогу. FATF безстроково призупинила членство Росії. Болотяні втратили всі права члена FATF. Санкційна група Макфола-Єрмака боролась за це рішення. Ми дотиснемо російське болото всюди, де є його бруд", - пише Єрмак.

На сайті організації зазначається, що її принципи спрямовані на сприяння безпеці й цілісності світової фінансової системи. Російська агресія, зі свого боку, порушує зобов'язання щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги.

"Враховуючи вищезазначене, FATF вирішила призупинити членство Російської Федерації. РФ залишається відповідальною за свої зобов’язання щодо впровадження стандартів FATF. Російська Федерація повинна продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання. Російська Федерація залишиться членом глобальної мережі як активний член Євразійської групи з відмивання грошей (ЄАГ) і збереже свої права як члена ЄАГ", - йдеться в заяві організації.