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Україна ініціює виключення Росії із членів FATF: Подоляк пояснив, чому це важливо

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Середа 15 лютого 2023 13:54
Україна ініціює виключення Росії із членів FATF: Подоляк пояснив, чому це важливо Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наступного тижня Україна ініціює виключення Росії із членів FATF. Це ускладнить ведення бізнесу з країною-окупантом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Наступного тижня ми ініціюємо виключення Росії, яка є спонсором тероризму, із членів FATF – міжурядової групи з протидії відмиванню брудних грошей. Росія цинічно порушила свої зобов’язання по лінії FATF, розпочавши загарбницьку війну проти України", - заявив Подоляк.

Як виключення FATF вплине на Росію:

  • ускладнить ведення бізнесу з Росією. Включення до списку "юрисдикцій високого ризику" означатиме, що іноземні банки й фінансові установи повинні будуть проводити додаткові перевірки під час роботи з російськими юридичними особами, щоб перевірити, чи не є вони злочинцями;
  • для Росії зменшаться можливості, щоб ухилитись від санкцій;
  • обмежить торгівлю Росії зі світом.

"Буде важче отримувати платежі за експорт і здійснювати платежі за імпорт. Наприклад, коли Іран потрапив до чорного списку FATF у 2020 році, його експорт товарів і послуг скоротився приблизно на 30%", - пише радник голови Офісу президента.

  • відтік прямих іноземних інвестицій. Компанії зіткнулись з більшими витратами на інвестуванні в Росію, а переказ коштів до країни-окупанта стане проблематичним.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Подоляка, прискорення поставок озброєння Україні приблизить перемогу ЗСУ.

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