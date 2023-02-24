Значительная победа. FATF бессрочно приостановила членство России

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег приостановила членство России. Признала, что агрессия оккупанта против Украины противоречит основным принципам организации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Имеем значительную победу. FATF бессрочно приостановила членство России. Болотные потеряли все права члена FATF. Санкционная группа Макфола-Ермака боролась за это решение. Мы дожмем российское болото везде, где есть его грязь", - пишет Ермак.

На сайте организации отмечается, что ее принципы направлены на содействие безопасности и целостности мировой финансовой системы. Российская агрессия, со своей стороны, нарушает обязательства по международному сотрудничеству и взаимному уважению.

"Учитывая вышесказанное, FATF решила приостановить членство Российской Федерации. РФ остается ответственной за свои обязательства по внедрению стандартов FATF. Российская Федерация должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства. Российская Федерация останется членом глобальной сети как активный член Евразийской группы по отмыванию денег (ЕАГ) и сохранит свои права как члена ЕАГ", - говорится в заявлении организации.