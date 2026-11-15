Значна частина Запорізької області залишилася без світла через атаку РФ

Як повідомляється, внаслідок обстрілу пошкоджено електрообладнання, знеструмлено значну кількість споживачів у місті Запоріжжя та Запорізькій області.

"Вже працюємо над відновленням електропостачання, ситуація контрольована, робимо все можливе, аби повернути світло до кінця доби", - зазначив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.