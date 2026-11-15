Значна частина Запорізької області залишилася без світла через атаку РФ

Російські окупанти вранці 15 листопада атакували енергооб'єкт у Запорізькій області. Значна частина жителів залишилася без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АТ "Запоріжжяобленерго".
Як повідомляється, внаслідок обстрілу пошкоджено електрообладнання, знеструмлено значну кількість споживачів у місті Запоріжжя та Запорізькій області.
"Вже працюємо над відновленням електропостачання, ситуація контрольована, робимо все можливе, аби повернути світло до кінця доби", - зазначив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.
Нагадаємо, російські війська вночі 15 листопада знову атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Пошкодження залишили без світла десятки тисяч родин, ремонт триватиме певний час.