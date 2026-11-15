UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Значна частина Запорізької області залишилася без світла через атаку РФ

13:56 15.11.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: значна частина Запорізької області залишилася без світла через атаку РФ (колаж РБК-Україна)

Російські окупанти вранці 15 листопада атакували енергооб'єкт у Запорізькій області. Значна частина жителів залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АТ "Запоріжжяобленерго".

Як повідомляється, внаслідок обстрілу пошкоджено електрообладнання, знеструмлено значну кількість споживачів у місті Запоріжжя та Запорізькій області.

"Вже працюємо над відновленням електропостачання, ситуація контрольована, робимо все можливе, аби повернути світло до кінця доби", - зазначив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

Нагадаємо, російські війська вночі 15 листопада знову атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Пошкодження залишили без світла десятки тисяч родин, ремонт триватиме певний час.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Запорізька областьЕлектроенергіяВійна в УкраїніАтака дронівВідключеня світла