Значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атаки РФ

Как сообщается, в результате обстрела повреждено электрооборудование, обесточено значительное количество потребителей в Запорожье и Запорожской области.

"Уже работаем над восстановлением электроснабжения, ситуация контролируемая, делаем все возможное, чтобы вернуть свет до конца суток", - отметил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.