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Значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атаки РФ

13:56 15.11.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атаки РФ (коллаж РБК-Украина)

Российские оккупанты утром 15 ноября атаковали энергообъект в Запорожской области. Значительная часть жителей осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Запорожьеоблэнерго".

Как сообщается, в результате обстрела повреждено электрооборудование, обесточено значительное количество потребителей в Запорожье и Запорожской области.

"Уже работаем над восстановлением электроснабжения, ситуация контролируемая, делаем все возможное, чтобы вернуть свет до конца суток", - отметил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.

Напомним, российские войска ночью 15 ноября снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Повреждение оставили без света десятки тысяч семей, ремонт будет длиться некоторое время.

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