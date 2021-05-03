Значительный спад. За сутки в Украине обнаружили 2758 новых случаев COVID-19

В частности, заболели 116 детей и 23 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализировано - 1591 человек; летальных исходов - 154; выздоровело - 5 550 человек;

Всего осуществили 16023 тестирований на коронавирус.

За все время пандемии в Украине заболело 2 085 938 человек, выздоровели - 1 681 815 человек, и 44 750 человек умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.