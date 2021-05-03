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Значний спад. За добу в Україні виявили 2758 нових випадків COVID-19

Автор: Даша Харченко

В Україні за минулу добу, 2 травня, підтвердили 2758 нових випадків коронавірусу. Найбільше заразилися в Дніпропетровській області.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1591 особа; летальних випадків – 154; одужало – 5 550 осіб;

Всього здійснили 16023 тестувань на коронавірус.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 085 938 осіб, одужало - 1 681 815 осіб, та 44 750 осіб померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях.

Нагадаємо, 1 травня підтвердили 5094 нових випадків коронавірусу. Найбільше заразилися в Дніпропетровській області.

При цьому Степанов повідомляв, що не чекає сильних стрибків нових випадків після травневих свят.

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