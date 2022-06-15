Значительную часть электросетей после войны придется строить заново, - "ДТЭК Сети"

Значительная электрических сетей в зоне боевых действий разрушена полностью и не подлежит аварийному восстановлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Сети" Александра Фоменко.

"Нужно провести полное обследование сетей по стране. Сейчас наши бригады проводят аварийно восстановительные работы, основная цель которых – подать напряжение к потребителям. А потом будем оценивать, сколько сетей повреждено, сколько сетей нужно строить новых, сколько реконструировать. Достаточно много сетей повреждено, которые не подлежат аварийному восстановлению, а нуждаются в новом строительстве", - сказал Фоменко.

Сейчас бригады энергетиков проводят аварийно восстановительные работы для того, чтобы максимально оперативно возвращать свет потребителям. Ежедневно в Донецкой подключают к электроснабжению от 15 до 20 тысяч потребителей.

Напомним, ранее сообщалось, что для полного восстановления электросетей освобожденной от оккупантов Киевской области необходимы инвестиции в размере 1 млрд грн.

Компания ДТЭК уже инвестировала 300 млн грн в первоочередные работы по аварийному восстановлению сетей Киевщины, что позволило за 45 дней вернуть свет всем 260 тысячам отключенных потребителей.