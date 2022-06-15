ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Значну частину електромереж після війни доведеться будувати заново, - "ДТЕК Мережі"

Новость на русском →
Середа 15 червня 2022 14:37
Значну частину електромереж після війни доведеться будувати заново, - "ДТЕК Мережі" Фото: Олександр Фоменко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Значна електричних мереж в зоні бойових дій зруйнована повністю і не підлягає аварійному відновленню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "ДТЕК Мережі" Олександра Фоменка.

"Потрібно провести повне обстеження мереж по країні. Зараз наші бригади проводять аварійно відновлювальні роботи, основна ціль яких – подати напругу до споживачів. А потім будемо оцінювати, скільки мереж пошкоджено, скільки мереж потрібно будувати нових, скільки реконструювати. Досить багато мереж пошкоджено, які не підлягають аварійному відновленню, а потребують нового будівництва", - сказав Фоменко.

Наразі бригади енергетиків проводять аварійно відновлювальні роботи для того, аби максимально оперативно повертати світло споживачам. Щоденно в Донецькій підключають до електропостачання від 15 до 20 тисяч споживачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для повної відбудови електромереж звільненої від окупантів Київської області необхідні інвестиції в розмірі 1 млрд грн.

Компанія ДТЕК вже інвестувала 300 млн грн в першочергові роботи з аварійного відновлення мереж Київщини, що дозволило за 45 днів повернути світло всім 260 тисячам відключених споживачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського