Значну частину електромереж після війни доведеться будувати заново, - "ДТЕК Мережі"

Значна електричних мереж в зоні бойових дій зруйнована повністю і не підлягає аварійному відновленню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "ДТЕК Мережі" Олександра Фоменка.

"Потрібно провести повне обстеження мереж по країні. Зараз наші бригади проводять аварійно відновлювальні роботи, основна ціль яких – подати напругу до споживачів. А потім будемо оцінювати, скільки мереж пошкоджено, скільки мереж потрібно будувати нових, скільки реконструювати. Досить багато мереж пошкоджено, які не підлягають аварійному відновленню, а потребують нового будівництва", - сказав Фоменко.

Наразі бригади енергетиків проводять аварійно відновлювальні роботи для того, аби максимально оперативно повертати світло споживачам. Щоденно в Донецькій підключають до електропостачання від 15 до 20 тисяч споживачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для повної відбудови електромереж звільненої від окупантів Київської області необхідні інвестиції в розмірі 1 млрд грн.

Компанія ДТЕК вже інвестувала 300 млн грн в першочергові роботи з аварійного відновлення мереж Київщини, що дозволило за 45 днів повернути світло всім 260 тисячам відключених споживачів.