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Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено значительное усиление дождя до конца дня, а также штормовой ветер. Температура воздуха в стране днем будет колебаться от +15 до +20.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня в западных, днем и в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

К концу суток дождь достигнет критерия значительного (I уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что днем на западе будет +15+19, а ночью +9+12. В западных областях днем будет +17+19, а ночью +11+13. В центре будет +17+19, а ночью +10+13.

Напомним, в Украине значительно ухудшилась погода, в частности Киев накрыла гроза с градом. Ожидается, такая погода будет всю неделю, только в субботу будет солнечно.

Отметим, вчера в Киеве было затруднено движение транспорта из-за непогоды. В частности, на улице Сечевых Стрельцов часть дерева упала на проезжую часть.

Кроме того, метеорологи предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с, которые будут сегодня.

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