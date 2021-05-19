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Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено значне посилення дощу до кінця дня, а також штормовий вітер. Температура повітря в країні вдень коливатиметься від +15 до +20.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Сьогодні у західних, вдень і в південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

До кінця доби дощ досягне критерія значного ( I рівень небезпечності, жовтий).

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що вдень на заході буде +15+19, а вночі +9+12. У західних областях вдень буде +17+19, а вночі +11+13. В центрі буде +17+19, а вночі +10+13.

Нагадаємо, в Україні значно погіршилась погода, зокрема Київ накрила гроза з градом. Очікується, така погода буде весь тиждень, тільки в суботу буде сонячно.

Зазначимо, вчора в місті було ускладнено рух транспорту через негоду. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців частина дерева впала на проїжджу частину.

Крім того, метеорологи попереджають про пориви вітру 15-20 м/с, які будуть сьогодні.

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