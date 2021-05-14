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Значительное снижение штрафов за нерастаможенные "евробляхи": завтра закон вступит в силу

Автор: Юлия Струк

Завтра в Украине вступит в силу закон о существенном снижении штрафов за нерастаможенные "евробляхи". Он будет введен в действие спустя месяц с дня вступления в силу.

Документ опубликован в издании "Голос Украины".

Он вносит изменения в Таможенный кодекс и снижает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу или растаможить его в Украине.

Согласно закону, транспортные средства должны быть личного пользования, бывшие в использовании и с года выпуска которых прошло более 5 лет. Они должны классифицироваться по товарным позициям 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны) согласно УКТ ВЭД. Речь об авто, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Исключается необходимость физлица дважды платить в государственный бюджет штраф за нерастаможенную машину в случае, когда такая уплата уже состоялась при вывозе этого транспортного средства с территории Украины (например, с целью снятия его с учета в иностранной стране).

До 270 дней увеличивается срок действия упрощения растаможки автомобилей для участников боевых действий. Но при условии документального подтверждения их пребывания более 90 дней со дня вступления в силу закона непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил.

Однако льготное таможенное оформление не распространяется на:

  • транспортные средства, специально предназначенные для передвижения по снегу,
  • специальные автомобили для перевозки спортсменов на площадки для игры в гольф и аналогичные транспортные средства,
  • моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей.

Как писало РБК-Украина, в середине апреля в ходе внеочередного заседания Верховная рада приняла этот закон во втором чтении.

Напомним, за основу этот документ Рада поддержала в конце февраля.

Также парламент изменил и формулу растаможки авто на еврономерах.

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