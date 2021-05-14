Значне зниження штрафів за нерозмитнені "євробляхи": завтра закон набирає чинності

Він вносить зміни до Митного кодексу та знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон або розмитнити його в Україні.

Відповідно до закону, транспортні засоби повинні бути особистого користування, що були у використанні і з року випуску яких пройшло понад 5 років. Вони повинні класифікуватися за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згідно з УКТ ЗЕД. Мова про авто, які за станом на 31 грудня 2020 року перебували в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Виключається необхідність фізособи двічі платити в державний бюджет штраф за нерозмитнену машину в разі, коли така сплата вже відбулася при вивезенні цього транспортного засобу з території України (наприклад, з метою зняття його з обліку в іноземній країні).

До 270 днів збільшується термін дії спрощення розмитнення автомобілів для учасників бойових дій. Але за умови документального підтвердження їх перебування понад 90 днів з дня набрання чинності закону безпосередньо на території проведення операції Об'єднаних сил.

Однак пільгове митне оформлення не поширюється на: