RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Значне зниження штрафів за нерозмитнені "євробляхи": завтра закон набирає чинності

Автор: Юлія Струк

Завтра в Україні набуде чинності закон про істотне зниження штрафів за нерозмитнені "євробляхи". Він буде введений у дію через місяць з дня набрання чинності.

Документ опублікований у виданні "Голос України".

Він вносить зміни до Митного кодексу та знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон або розмитнити його в Україні.

Відповідно до закону, транспортні засоби повинні бути особистого користування, що були у використанні і з року випуску яких пройшло понад 5 років. Вони повинні класифікуватися за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згідно з УКТ ЗЕД. Мова про авто, які за станом на 31 грудня 2020 року перебували в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Виключається необхідність фізособи двічі платити в державний бюджет штраф за нерозмитнену машину в разі, коли така сплата вже відбулася при вивезенні цього транспортного засобу з території України (наприклад, з метою зняття його з обліку в іноземній країні).

До 270 днів збільшується термін дії спрощення розмитнення автомобілів для учасників бойових дій. Але за умови документального підтвердження їх перебування понад 90 днів з дня набрання чинності закону безпосередньо на території проведення операції Об'єднаних сил.

Однак пільгове митне оформлення не поширюється на:

  • транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу,
  • спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби,
  • моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.

Як писало РБК-Україна, в середині квітня в ході позачергового засідання Верховна рада прийняла цей закон у другому читанні.

Нагадаємо, за основу цей документ Рада підтримала в кінці лютого.

Також парламент змінив і формулу розмитнення авто на єврономерах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України евробляхиЗакон