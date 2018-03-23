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Значительное количество билетов Ryanair в Украине будет стоить 10 евро

НовостиИнфраструктура    23.03.2018 - 11:03
Фото: Петр Порошенко принял участие в церемонии подписания соглашения с Ryanair (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко принял участие в церемонии подписания соглашения с Ryanair (РБК-Украина)

Ryanair рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев

Значительное количество билетов Ryanair в Украине будет стоить 10 евро. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Значительное количество билетов Ryanair в Украине будет продаваться по 10 евро", - заявил он.

По словам Порошенко, сегодняшняя сделка между аэропортами "Борисполь" и "Львов" и авиакомпанией Ryanair откроет европейские горизонты для еще большего количества украинцев.

"Первые полеты самолетов компании Ryanair ожидаем в октябре, ведь для Украины нужно закупить отдельные самолеты, создать соответствующую инфраструктуру. Но самое главное, что эти полеты точно состоятся!", - заявил глава государства.

Порошенко также добавил, что Ryanair рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.

"Авиакомпания Ryanair откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев", - добавил глава государства.

Отметим, сегодня в "Борисполе" проходит церемония подписания соглашения с Ryanair о полетах в Украине, участие в которой, в частности, принимает президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший лоукостер Ryanair и международный аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры, по итогам которых авиакомпания выйдет на украинский рынок.

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Теги: Ryanair, Борисполь
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