Ryanair рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев

Значительное количество билетов Ryanair в Украине будет стоить 10 евро. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Значительное количество билетов Ryanair в Украине будет продаваться по 10 евро", - заявил он.

Значна кількість квитків Ryanair в Україні продаватиметься за 10 євро pic.twitter.com/QBqSqhn9C3 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 23, 2018

По словам Порошенко, сегодняшняя сделка между аэропортами "Борисполь" и "Львов" и авиакомпанией Ryanair откроет европейские горизонты для еще большего количества украинцев.

"Первые полеты самолетов компании Ryanair ожидаем в октябре, ведь для Украины нужно закупить отдельные самолеты, создать соответствующую инфраструктуру. Но самое главное, что эти полеты точно состоятся!", - заявил глава государства.

Перші польоти літаків компанії @Ryanair очікуємо у жовтні, адже для України потрібно закупити окремі літаки, створити відповідну інфраструктуру. Але найголовніше, що ці польоти точно відбудуться! — Петро Порошенко (@poroshenko) March 23, 2018

Порошенко также добавил, что Ryanair рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.

"Авиакомпания Ryanair откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев", - добавил глава государства.

Отметим, сегодня в "Борисполе" проходит церемония подписания соглашения с Ryanair о полетах в Украине, участие в которой, в частности, принимает президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший лоукостер Ryanair и международный аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры, по итогам которых авиакомпания выйдет на украинский рынок.