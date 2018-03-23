Ryanair рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев
Значительное количество билетов Ryanair в Украине будет стоить 10 евро. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Значительное количество билетов Ryanair в Украине будет продаваться по 10 евро", - заявил он.
Значна кількість квитків Ryanair в Україні продаватиметься за 10 євро pic.twitter.com/QBqSqhn9C3— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 23, 2018
По словам Порошенко, сегодняшняя сделка между аэропортами "Борисполь" и "Львов" и авиакомпанией Ryanair откроет европейские горизонты для еще большего количества украинцев.
"Первые полеты самолетов компании Ryanair ожидаем в октябре, ведь для Украины нужно закупить отдельные самолеты, создать соответствующую инфраструктуру. Но самое главное, что эти полеты точно состоятся!", - заявил глава государства.
Перші польоти літаків компанії @Ryanair очікуємо у жовтні, адже для України потрібно закупити окремі літаки, створити відповідну інфраструктуру. Але найголовніше, що ці польоти точно відбудуться!— Петро Порошенко (@poroshenko) March 23, 2018
Порошенко также добавил, что Ryanair рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.
"Авиакомпания Ryanair откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев", - добавил глава государства.
Отметим, сегодня в "Борисполе" проходит церемония подписания соглашения с Ryanair о полетах в Украине, участие в которой, в частности, принимает президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший лоукостер Ryanair и международный аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры, по итогам которых авиакомпания выйдет на украинский рынок.