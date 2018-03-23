Ryanair розраховує за перший рік перевезти 1 млн українців

Значна кількість квитків Ryanair в Україні коштуватиме 10 євро. Про це заявив президент України Петро Порошенко.

"Значна кількість квитків Ryanair в Україні продаватиметься за 10 євро", - заявив він.

Значна кількість квитків Ryanair в Україні продаватиметься за 10 євро pic.twitter.com/QBqSqhn9C3 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 23, 2018

За словами Порошенка, сьогоднішня угода між аеропортами "Бориспіль" та "Львів" та авіакомпанією Ryanair відкриє європейські обрії для ще більшої кількості українців.

"Перші польоти літаків компанії Ryanair очікуємо у жовтні, адже для України потрібно закупити окремі літаки, створити відповідну інфраструктуру. Але найголовніше, що ці польоти точно відбудуться!", - заявив глава держави.

Перші польоти літаків компанії @Ryanair очікуємо у жовтні, адже для України потрібно закупити окремі літаки, створити відповідну інфраструктуру. Але найголовніше, що ці польоти точно відбудуться! — Петро Порошенко (@poroshenko) March 23, 2018

Порошенко також додав, що Ryanair розраховує за перший рік перевезти 1 млн українців.

"Авіакомпанія Ryanair відкриє 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова в Європу. Найдешевші квитки коштуватимуть від 10 євро, а середня вартість квитка для України буде нижчою за 40 євро. Компанія розраховує за перший рік перевезти 1 млн українців", - додав глава держави.

Зазначимо, сьогодні у "Борисполі" проходить церемонія підписання угоди з Ryanair про польоти в Україну, участь у якій, зокрема, бере президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший лоукостер Ryanair і міжнародний аеропорт "Бориспіль" успішно завершили переговори, за підсумками яких авіакомпанія вийде на український ринок.