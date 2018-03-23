Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Значна кількість квитків Ryanair в Україні коштуватиме 10 євро

НовиниІнфраструктура    23.03.2018 - 11:03
Фото: Петро Порошенко взяв участь у церемонії підписання угоди з Ryanair (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко взяв участь у церемонії підписання угоди з Ryanair (РБК-Україна)

Ryanair розраховує за перший рік перевезти 1 млн українців

Значна кількість квитків Ryanair в Україні коштуватиме 10 євро. Про це заявив президент України Петро Порошенко.

"Значна кількість квитків Ryanair в Україні продаватиметься за 10 євро", - заявив він.

За словами Порошенка, сьогоднішня угода між аеропортами "Бориспіль" та "Львів" та авіакомпанією Ryanair відкриє європейські обрії для ще більшої кількості українців.

"Перші польоти літаків компанії Ryanair очікуємо у жовтні, адже для України потрібно закупити окремі літаки, створити відповідну інфраструктуру. Але найголовніше, що ці польоти точно відбудуться!", - заявив глава держави.

Порошенко також додав, що Ryanair розраховує за перший рік перевезти 1 млн українців.

"Авіакомпанія Ryanair відкриє 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова в Європу. Найдешевші квитки коштуватимуть від 10 євро, а середня вартість квитка для України буде нижчою за 40 євро. Компанія розраховує за перший рік перевезти 1 млн українців", - додав глава держави.

Зазначимо, сьогодні у "Борисполі" проходить церемонія підписання угоди з Ryanair про польоти в Україну, участь у якій, зокрема, бере президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший лоукостер Ryanair і міжнародний аеропорт "Бориспіль" успішно завершили переговори, за підсумками яких авіакомпанія вийде на український ринок. 

Стали відомі маршрути Ryanair з України "Укрзалізниця" отримала землю під будівництво для експресу до "Борисполя"
Теги: Ryanair, Борисполь
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top