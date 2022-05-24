Значительно теплее нормы: Укргидрометцентр дал прогноз на июнь

В июне 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется 18-23 градусов тепла (в горных районах 15-19 градусов). Это на 1-1,5 градусов выше нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), что в пределах месячной нормы.
Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, средняя месячная температура воздуха в июне составляет 17-22 градусов тепла, в горных районах 11-18 тепла.
Абсолютный минимум температуры воздуха - 0-9 градусов тепла, в Карпатах, горах Крыма, северных, северо-западных и восточных областях местами 0,3-3 градусов мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.
Абсолютный максимум температуры воздуха - 32-38 градусов тепла, в южных и восточных областях местами 39-39,8 градусов тепла, в Карпатах и горах Крыма 25-33 градусов тепла.
Средняя месячная количество осадков составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Крыму местами 28-37 мм.
"В июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град, шквалы", - отмечают синоптики.
Напомним, в мае 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется 15-18 градусов тепла (в Карпатах 11-14 градусов), что на 1-1,5 градусов выше нормы. На северо-западе и северо-востоке Украины - близко к норме.
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