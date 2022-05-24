Значно тепліше за норму: Укргідрометцентр дав прогноз на червень

У червні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла (в гірських районах 15-19 градусів). Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру .

Абсолютний максимум температури повітря - 32-38 градусів тепла, у південних та східних областях місцями 39-39,8 градусів тепла, в Карпатах та горах Криму 25-33 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 0-9 градусів тепла, в Карпатах, горах Криму, північних, північно-західних та східних областях місцями 0,3-3 градусів морозу, на високогір′ї Карпат до 5 градусів морозу.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми.

Нагадаємо, у травні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 15-18 градусів тепла (в Карпатах 11-14 градусів), що на 1-1,5 градусів вище за норму. На північному заході та північному сході України - близько до норми.

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