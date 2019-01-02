Значительно поврежденные купюры со 2 января можно сдать в коммерческие банки

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Статус уполномоченных имеют три банка - Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль

Со 2 января 2019 года вступило в силу постановление Национального банка о Правилах определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Согласно постановлению, украинцы смогут сдавать значительно поврежденные банкноты гривны в уполномоченные банки. Речь идет о значительно поврежденных банкнотах, которые утратили платежные признаки в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами и тому подобное.

Уполномоченные банки не будут обследовать такие банкноты. Они будут их паковать с максимальным сохранением целостности и передавать в НБУ как сомнительные для проведения исследований вместе с заявлением и соответствующей справкой об изъятии/принятии банкнот для исследования, отметили в НБУ.

Статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности НБУ, имеют три банка - Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.

Напомним, что ранее значительно изношенные банкноты для проведения исследований принимали непосредственно региональные подразделения НБУ. На сегодня подразделения НБУ сохранились в таких регионах - Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областях и г. Киеве.

Также в постановлении № 134 уточнены отдельные признаки износа и повреждения банкнот и монет.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) в конце 2018 - начале 2019 года. Согласно решению, банки не будут работать с 30 декабря до 2 января.