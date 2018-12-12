НБУ обнародовал график работы банков на новогодние праздники

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банки не будут работать с 30 декабря до 2 января

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) в конце 2018 - начале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные пресc-службу НБУ.

Согласно решению НБУ, банки и СЭП в период новогодних и рождественских праздников будут работать по следующему графику:

- 27, 28 декабря 2018 года СЭП работает в режиме продленного банковского дня на два часа.

- 29 декабря 2018 года до 13.00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Государственной казначейской службы Украины. НБУ и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЕП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15.00.

- 30, 31 декабря 2018 года, 1, 5, 6 и 7 января 2019 года СЭП, система электронной почты НБУ, депозитарий НБУ, Система СЕРТИФ, Автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами 2" не будут работать.

- 2 января 2019 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

- 3, 4 и с 8 января 2019 года СЭП и банковская система работают в обычном режиме.

В период с 29 декабря 2018 года до 3 января 2019 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковских металлов, рассчитанный НБУ 28 декабря 2018 года.

"Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов в праздничные дни", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, что по данным НБУ, в ноябре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 33,1% годовых, что на 0,5 в.п. выше, чем в октябре (32,6%).