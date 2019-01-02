Значно пошкоджені купюри з 2 січня можна здати в комерційні банки

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Статус уповноважених мають три банки - Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен Банк Аваль

З 2 січня 2019 року набула чинності постанова Національного банку про Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних і обігових монет національної валюти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Згідно з постановою, українці зможуть здавати значно пошкоджені банкноти гривні в уповноважені банки. Мова йде про значно пошкоджені банкноти, які втратили платіжні ознаки в результаті пожеж, повеней, забруднення хімікатами тощо.

Уповноважені банки не будуть обстежувати такі банкноти. Вони будуть пакувати з максимальним збереженням цілісності і передавати в НБУ як сумнівні для проведення досліджень разом із заявою та відповідною довідкою про вилучення/прийняття банкнот для дослідження, зазначили в НБУ.

Статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки НБУ, мають три банки - Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен Банк Аваль.

Нагадаємо, що раніше значно зношені банкноти для проведення досліджень брали безпосередньо регіональні підрозділи НБУ. На сьогодні підрозділи НБУ збереглися в таких регіонах - Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Львівській областях і р. Києві.

Також в постанові № 134 уточнено окремі ознаки зношення та пошкодження банкнот і монет.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи і регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) в кінці 2018 - початку 2019 року. Згідно з рішенням, банки не будуть працювати з 30 грудня до 2 січня.