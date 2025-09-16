Змусьте Путіна боятися: Зеленський закликав Трампа вжити "рішучих заходів"

Зеленський також закликав лідера США вжити "рішучих особистих заходів", щоб "зупинити Путіна", після того як Дональд Трамп закликав союзників по НАТО припинити купувати російську нафту і ввести мита на Китай, щоб чинити тиск на Москву.

"Я вважаю, що США достатньо сильні, щоб приймати самостійні рішення. Я вважаю, що Дональд Трамп може надати нам системи ППО в необхідній кількості, і у США їх достатньо", - сказав він.

Президент також упевнений, що США можуть застосувати достатньо санкцій для шкоди російській економіці, а Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна боятися.

"Європа вже ввела 18 пакетів санкцій проти Росії. І тепер не вистачає тільки потужного пакету санкцій з боку США", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що під час недавнього саміту Трампа і Путіна на Алясці, пан Трамп "багато дав Путіну" і переконаний, що "йому слід було б заплатити за це більше".

"Я вважаю, що якби це була тристороння зустріч (за участю України. - ред.), ми б домоглися якогось результату", - додав Зеленський.