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Змусив відключити Starlink. Маск намагався зірвати атаку України на флот РФ, - CNN

Фото: американський мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський мільярдер Ілон Маск таємно змусив інженерів вимкнути супутникову мережу, щоб перешкодити Україні провести атаку на російський флот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ми також повідомляли, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Starlink в Україні

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни компанія Ілона Маска надала Україні термінали Starlink для забезпечення зв'язку на фронті та у прифронтових регіонах. За останніми даними, Україна отримала 42 тисячі терміналів, які передала компанія SpaceX та партнери України.

Раніше Ілон Маск заявляв, що РФ може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, яка працює на українському фронті. Також він попереджав, що нібито може відключити термінали через значні витрати на їх підтримання.

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Війна Росії проти УкраїниСполучені Штати АмерикиИлон Маск