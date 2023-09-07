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Заставил отключить Starlink. Маск пытался сорвать атаку Украины на флот РФ, - CNN

Фото: американский миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский миллиардер Илон Маск тайно заставил инженеров выключить спутниковую сеть, чтобы помешать Украине провести атаку на российский флот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В отрывке книги, который получило CNN, говорится, что в прошлом году Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink, находящуюся вблизи крымского побережья, чтобы помешать украинской тайной атаке на российский военно-морской флот.

Решение Маска, которое заставило украинских чиновников просить его снова включить спутники, было обусловлено острым страхом, что Россия ответит ядерным оружием. Страхом, который вызвали разговоры Маска с высокопоставленными российскими чиновниками.

Starlink в Украине

Напомним, в начале полномасштабной войны компания Илона Маска предоставила Украине терминалы Starlink для обеспечения связи на фронте и в прифронтовых регионах. По последним данным, Украина получила 42 тысяч терминалов, которые передала компания SpaceX и партнеры Украины.

Ранее Илон Маск заявлял, что РФ может "убить" единую систему связи Starlink, работающую на украинском фронте. Также он предупреждал, что якобы может отключить терминалы из-за значительных затрат на их поддержание.

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